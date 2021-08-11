林美秀、吳淡如聯手代言的「PP石墨烯懶人塑崩褲」，短短1個月營業額高達1億5千萬。為了發揮塑崩褲既能養護膝蓋又能提高身體新陳代謝的功能，潘若迪老師特地設計了一套「塑崩跳」，傳授給林美秀和吳淡如，借助著塑崩褲提高代謝率，達到運動事半功倍的效果。

近期疫情逐漸趨緩，不過林美秀、吳淡如與潘若迪的生活仍未完全恢復常態。林美秀在宜蘭的畫廊目前仍採線上營業，閒不下來的她，新投資的「阿米秀廚房」水餃剛於上週開賣，反應相當熱烈。

吳淡如7月份收到世界前3名的中歐國際工商學院（瑞士分校）商學博士錄取通知，但因為疫情，雖已繳學費，但今年無法飛往瑞士上課，該校也沒有線上課程，所以預計明年才能正式入學。不過她笑說最近已修完歷史博士的學分，剛好可以在這段期間先著手論文的部分。

吳淡如上月在臉書發文稱得知北海道的房子被人誤拆，對方主動提出3個解決方案，她昨說還沒結果，因為日本人動作很慢，但不管怎樣，她都倒賺30萬。她也說在日本的房產沒因疫情下跌，反而還上漲2成，但建議大家要審慎投資。

吳淡如自嘲是退休老人，問她會不會再回電視圈，她說現在電視節目凋零，志不在此，不如把心力放在經營新媒體，陪女兒小熊長大，笑說：「她（女兒）以後陪嫁會很多，就是我跟她爸爸會一起陪嫁」。

她還沒打疫苗，表示有打去詢問，對方說因為她還算很年輕，還沒輪到她，聽得她直說：「還滿開心。」已1年半沒出國的她不會想出國打疫苗，因為回來要隔離14天，「我最討厭有人把我關住。」堅持要等到國際認證的疫苗才能放心出國。

而潘若迪的教室已經許久沒有對外營業，改成線上教學課程，「我覺得疫苗覆蓋率還沒這麼高之前，還是先別開放比較安全，不然大家上課壓力也大。」用心的他每次上課還會選用不同背景，希望參與線上課的同學就算出不了門，也可以欣賞到不同景色，增加運動的樂趣。他上禮拜才剛打完疫苗，除了全身疲倦和有點發燒，沒有太大不適。