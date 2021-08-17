藝人吳婉君在《炮仔聲》、《天之驕女》等劇演出，甜美外型加上精湛演技，讓她短時間內累積一票粉絲，近來趁著疫情趨緩到美國洛杉磯度假的她，曬出穿著一襲V領有鏤空效果的白色洋裝，讓網友直呼美翻了。

吳婉君近來飛往美國度假，不時在臉書分享近來的悠閒時光，昨天更是曬出在自家後院拍出的一系列網美照，只見她身穿白色V領洋裝，蕾絲點綴看起來有鏤空效果，視覺上若隱若現讓人充滿無限遐想，對於這一系列美照相當滿意的她，開心表示：「自家後院可以拍成這樣！！不打扮、不拍照就對不起這一切了」，更不忘自封為「森林仙子」。

吳婉君一系列網美照，短短時間就吸引近2萬人按讚，紛紛留言：「我的天，天底下竟有如此美的人，真的是仙女下到凡間裡來了」、「自家後院也未免太強大了，但是人美大概佔了90%的優勢」、「仙女好美，搭上美麗的風景更加美麗」、「你是這個世界上最漂亮的仙子」、「這個地方美到都可以拍婚紗了，妳怎麼拍都好看」。

吳婉君日前分享穿西裝帥照時，竟有網友留言：「真的美，不像有孩子的媽咪」，讓還未生過小孩的她趕緊澄清：「我沒有孩子啊！」直喊誤會大了，至於會造成誤解，是因為曾上傳與妹妹小孩的合照，即便跳出來澄清是妹妹所生的孩子，仍造成網友誤解。