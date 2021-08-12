記憶體製造廠華邦電(2344)董事長焦佑鈞今天表示，未來1年疫情還是影響電子產業供應鏈主要變數，明年底前需求對市場的影響會大於廠商擴產的影響，並預計美國基礎建設將主導未來全球經濟及供需狀態。

華邦電今日舉行股東常會，針對短期產業景氣，焦佑鈞表示，下半年產業景氣目前看起來還好，第3季仍舊是供不應求，預期第4季也不會太差。

展望未來，焦佑鈞表示，疫情發展很難預測，最近全球確診人數又快速上升，預期未來1年或1年半，疫情還是電子產業供應鏈主要的變數。針對目前業界紛紛陸續擴產，他認為，明年底前需求對市場的影響還是會大於廠商擴產的影響。

美國聯邦參議院通過總金額1.2兆美元的加強基礎建設現代化法案，焦佑鈞預期，美國基建未來可能會是主導全球經濟及供需狀態，可以觀察變化。

對於中國大陸競爭者崛起，焦佑鈞認為，競爭者正在從歐洲及美國轉向大陸競爭者，華邦電的對策就是開發更好產品、技術，並讓經營更有效率，迎接來自各方的挑戰與競爭。華邦公司在利基型DRAM方面將持續開發先進製程，因應更大容量或更高規格產品發展。編碼快閃記憶體（Flash）方面，因駭客的攻擊增多，相關保護能力需求提升。

在新廠建置部分，焦佑鈞指出，華邦電高雄廠預計於明年第4季少量產出，第一階段月產能1萬片，隨著高雄廠投產，華邦電未來每年產出可望增加15%至25%，公司今年及明年將是投資高峰，2023年後資本支出將可回到穩定狀態。