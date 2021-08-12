移師高雄市立美術館的《奈良美智特展》，自7月24日開展以來，每每於開放預約當日即報名額滿，隨著疫情趨緩，高美館宣告將於13日起調高每場參觀人次上限，8月13日起至9月3日期間總計加碼1萬名額。

高雄《奈良美智特展》展覽期間採全面線上預約制，每周二至四共計8場次；周五至周日共11場次，但每每預約被「秒殺」，高美館表示此展期間可望容納約3萬人次，仍呼籲不用著急。除了將自13日起高升單一場次容納人數，也同步推出展覽預約查詢暨取消機制，屆時預約系統可自動刪除重複預約與取消紀錄，並重新釋放名額。

針對高雄場的作品展示，日前主辦單位也釋出了奈良美智自己的說明，他表示：「我希望建築物的內部空間與自己的作品有種共鳴感，因此我將非常立體或可說是極簡程度堅固感排列出的作品群，與像是星星一樣散佈、能夠看起來生氣蓬勃排列著的素描群，巧妙地配置在各位看到的位置，並在兩者之間搭配雕塑與繪畫。」

奈良表示，當距離拉開時，陳列的構成更可看出美感；從作品的排列可以感受到協調感。「有突然高起的作品、也有正統派的繪畫。配合空間的共鳴，產生出一種宛如旋律般的展示。」他認為佈展的思考是展示設計，因此主角並不是繪畫作品，也不是把小幅的素描群視為作品，或是當成展示的要素來欣賞。

「不過我認為每一幅作品本身都具有力量，即使一件一件分開看也沒問題、特別是大幅的繪畫，與空間構成無關，是可以單獨存在的。」從台北場到高雄場，可看出奈良美智在佈展時針對空間，創作出不同的觀賞方式。