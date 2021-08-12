3年前在成大醫院擔任心臟外科體外循環技術師的林光宇，在開刀房持刀刺傷陳姓女同事，一審依對於醫事人員執行醫療業務時施暴罪判刑1年，二審改依殺人未遂罪判2年10月，上訴後，最高法院駁回定讞，林光宇須入獄服刑。

44歲的林光宇在成醫工作19年，因與在院工作30年的陳女有職場糾紛，2018年9月28日憤而持蝴蝶刀闖入手術室，刺傷陳女胸、腹7刀，其中一刀深及胸腔，案發後，林男主動前往警局自首。

台南高分院認為，林男趁陳女執行醫療業務之際竟持刀刺傷，造成陳女身心重創，考量他犯後即自行前往警局自首，在偵、審中坦認客觀犯罪，但未能與陳女達成和解及賠償損害，依殺人未遂罪判刑2年10月，上訴後，最高法院駁回確定。

另陳女求償部分，法院認定，林男侵權行為應賠償醫藥費57萬多元、醫療用品1721元及看護費19萬多元、勞動能力損失9萬多元及精神賠償60萬元，判決林男須賠償陳女150萬多元。