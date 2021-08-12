晟德（4123）受惠資產價值攀升和認列投資利益，帶動上半年稅後淨利達33.37億元，每股盈餘以7.29元，直逼去年全年獲利，並創下歷史同期新高！

轉投資大放異彩的晟德，第二季合併財報，獲利來源主要來自於集團核心資產價值持續攀升以及認列益安（6499）策略性調節部份子公司達亞國際（6762）持股所產生的利益；其中，也包含轉投資基金因科興新冠疫苗獲世界衛生組織批准列入「緊急使用清單」，成長動能看旺所帶來之貢獻。

晟德表示，該公司以投資控股模式專注於生技及大健康公司的投資與育成，隨著晟德轉投資陸續開花結果，目前也透過策略性調節持股水位將投資成果「兌現」，產生持續而強勁的現金流，日前處分加科思藥業股份即回收現金約8.2億。

該公司截至6月底止，每股淨值已來到46.1元，繼投資成果不斷「兌現」，大量現金已陸續回流！晟德表示，鞏固現金流將可加大投資核心事業使集團持續壯大，滾動永續金流與獲利，資產價值得以體現。