勞動部11日宣布，擴大「全時」及「部分工時」受僱勞工生活補貼對象，新增「中高齡再就業者」及「7月全月薪資減損逾20%的勞工」。今（13）日上午10點起開始申請。

一、補助金額：一萬元。

二、申請資格：

1.全時勞工，月投保薪資在2萬4000元~3萬4800元且5、6、7月的薪資較4月份減少達20%以上者(需受雇於同一雇主)。

2.部分工時勞工，月投保薪資在23100元以下，並且不得重複申請其他紓困補貼計畫。

3.中高齡就業者，只要有110年4月30日（全時勞工）、110年4月任1日（部分工時勞工）受僱參加勞工保險或單獨參加職業災害保險的紀錄。

三、申請時間：

1.「部分工時受僱勞工生活補貼3.0」：110年8月13日上午10點至9月30日止。

2.「全時受僱勞工生活補貼2.0」：

110年5、6月份薪資受影響的中高齡再就業者：110年8月13日上午10點至9月30日止。

110年7月份薪資受影響者(含中高齡再就業者)：110年8月23日上午10點至9月30日止。

四、申請方式：

1.「部分工時受僱勞工生活補貼3.0」：

請上專屬網站申請，或持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM領取。符合資格，但無法上網、無提款卡或有其他原因無法順利透過前開2種方式順利申請者，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。

2.「全時受僱勞工生活補貼2.0」：

請備妥薪資單(明細)或銀行薪資轉帳紀錄、金融機構帳號上專屬網站申請。另外，少數符合資格，但無法上網、無金融機構帳戶或有其他原因無法順利透過線上申請者，可電洽「0800-885-123」免付費諮詢專線，將另外提供紙本申請管道。

勞工朋友若想進一步瞭解相關資訊，亦可至勞動部官網/疫情紓困專區查詢。