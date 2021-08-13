叡揚(6752)第2季合併營收為2.87億元，年成長11.31％，稅後淨利0.37億元，去成長8.68％；上半年累計營收為5.24億元，年成長7.55％，稅後淨利0.42億元，年減4.13％，每股盈餘為1.56元。營運不受疫情影響持續成長，預期後續發展，公司也先行投入增聘人員。

叡揚表示，公司在雲端服務、人工智慧(AI)、對話機器人生成平台、應用系統資訊安全與系統穩定性及巨量資料等五大方向上持續努力。雲端服務持續穩定成長，超過上萬個雲端用戶，且是全台唯一連續兩年獲得Gartner列為CRM供應商的推薦廠商，目前與星展、兆豐銀、永豐銀等銀行跨界合作，提供雲端人資系統與銀行端整合；雲端企業營運應用的一站式服務，協助中小企業藉雲端快速啟動數位化營運與治理，進而擁抱數位轉型。另外，疫情下不少導入Vital CRM的客戶，因為能了解客戶樣貌，進而推出關懷性的促銷方案，帶來Vital CRM等業績成長。近期政府經由補助觸動中小企業數位轉型的雲市集與雲市集工業館，預期也將帶動未來成長動能。

2013年叡揚已著手研發人工智慧技術，已將AI技術陸續導入公文系統、人資系統、知識管理等既有產品線。此外，近年推出的智慧對話機器人iota，已導入到金控業、IC設計業、化纖業、政府機關及財團法人，也是全台最全面、最具彈性企業級Chatbot生成平台，創新智慧工作及人機協作的各種可能性。