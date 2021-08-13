男星古程丰近來重拾學生身份，到台北海洋大學的健康照顧與社會工作學系，進修班進修並順利完成結業，目前正積極預備月底各項相關證照的師資考試。

古程丰說：「兩年前我選擇重返校園，一來是想幫家族事業分擔一些責任，二來是發現當人類的生活過得越富裕的同時，心靈的枯竭與苦悶越無處可發，這就導致了憂鬱症、恐慌症、躁鬱症、甚至官能失調症等所謂的文明疾病。」

古程丰重拾學生身份。（萬鴻公司提供）

他提到，「綜觀之後我覺得未來社工師的重要性與需求量會非常可觀，所以在通過實習學分之後，希望能考取國家考試專業認證，取得正式社工師的資格，協助那些思覺失調症的患者，早日復原回歸社區正常生活。」

因為社工師專業素養的培訓，讓古程丰成為溫柔聆聽者，同時也讓他擁有迥別於其他人的敏銳的觀察洞悉能力，當他把這個觀察能力應用在周遭親朋好友中，引發極端的兩種反應，有麻吉直接向他反應「很怕跟他聚會，因為他就像個測謊機，總是能輕易地看穿他們隱藏的心事，感覺在他面前無所遁形」，也有女性友人緊追著他不放，因為「 沒有人像你這樣使我全然放鬆，因為你懂我。」

古程丰則說：「 我現在真的很會『看人』，我可以很清楚的知道你今天的心理狀態是歡喜、悲傷、憤怒還是隱忍於爆發的邊緣，換句話說我現在對憂傷的靈特別有感，而且也懂得運用技巧，去輔導安慰靈裡受傷的人。」他坦言，自從參與心靈醫療輔助的社工行列，對他在戲劇角色的詮釋幫助極大。