北橫台7線41.8K於13日晚間7時40分發生上邊坡坍方阻斷，交通部公路總局指出，已於晚間10點20分雙像搶通，並表示，考量夜間行車視線不佳，且恐有落石危險，該路段於於夜間11點預警性封路至14日上午6時。

13日晚間7點40分北橫台7線41.8K上邊坡坍方阻斷，雖已於晚間10點20分雙像搶通，但交通部公路總局表示，在考量夜間行車視線不佳，且上邊坡因近期降雨頻繁，邊坡含水量高恐有落石危險，公路總局第一區養護工程處搶通放行後，該路段於夜間11點預警性封路至14日上午6時，請用路人注意。

因考量邊坡地質仍不穩定，交通部公路總局呼籲，實際放行狀況仍需視現場狀況而定，且因近期時有午後降雨，容易造成坍方落石，故請用路人如非必要應避免行經該路段，以免發生危險，如需得知最新道路通組情形，可使用公路總局省道即時路況系統(http://168.thb.gov.tw )，或利用公路總局省道即時路況APP查詢。