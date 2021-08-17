全台疫苗大缺貨，新竹縣目前AZ疫苗庫存134瓶，預計提供給縣內國中、小代課及代理老師專案接種，莫德納疫苗已無剩餘，最慢將在22日全部打完，新竹縣預約高端疫苗者為1萬2280人，獲配1萬2244劑，將於下周一（23日）接種。

新竹縣衛生局長殷東成表示，莫德納疫苗供給第1至3累的公費對象和孕婦施打，在第1劑及2劑接種後，已經沒有剩餘量。AZ疫苗庫存134瓶，則將提供給國中、小代課及代理教師施打，約可接種1300人，將於19日開始接種，預計一天內就可打完。

新竹縣政府教育處處長楊郡慈表示，此波代課、代理老師名冊已經造冊，包含國高、中、國小、特教學校、外僑學校、以及實驗教育等各層級學校在內，共計1453人。而補教業者和幼教人員也各還有490人、31人等待接種疫苗，名冊將提供給衛生局，等未來有疫苗後可執行。

第6輪疫苗均為高端疫苗，新竹縣共計12280人預約，配發12244劑，將於23日開始接種，殷東成也表示，預約截止時間為18日中午12點，將陸續於23日開始接種至29日止。