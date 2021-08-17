一名婦人因腰部酸痛到醫院就診，手術開刀後下肢無力及無法行走，經診斷後疑似淋巴瘤或轉移性腫瘤等病症，2017年婦人因淋巴癌死亡，家屬提告求償，台灣高等法院維持一審判決，認定醫師無疏失，與醫院都不須賠償。

法官審酌衛福部醫事審議委員會、成大醫院及中山醫學大學附設醫院鑑定結果，都認定醫師手術符合醫療常規，並無醫療疏失，因不構成侵權行為，家屬求償300萬元部分沒有理由，判決敗訴。