婦人腰痛動手術無法行走竟變淋巴癌猝死 家屬提告求償敗訴 17:372021/08/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 婦人腰痛手術後猝死 家屬提告求償敗訴。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名婦人因腰部酸痛到醫院就診，手術開刀後下肢無力及無法行走，經診斷後疑似淋巴瘤或轉移性腫瘤等病症，2017年婦人因淋巴癌死亡，家屬提告求償，台灣高等法院維持一審判決，認定醫師無疏失，與醫院都不須賠償。 法官審酌衛福部醫事審議委員會、成大醫院及中山醫學大學附設醫院鑑定結果，都認定醫師手術符合醫療常規，並無醫療疏失，因不構成侵權行為，家屬求償300萬元部分沒有理由，判決敗訴。 張榮發慈善基金會董事長之爭 鍾德美聲請停止執行敗訴定讞 新北確診＋2 花蓮旅遊團接觸者採檢結果出爐 #婦人 #家屬 #提告 #手術後 #求償敗訴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 81歲傳奇歌手昔下藥迷姦12歲少女 56年後的她仍崩潰焦慮 15:382021/08/17 娛樂 熄火式迴轉挨罰 辯機車秀逗敗訴 04:102021/08/17 社會新聞 花7000萬請法師帶罕病兒赴美避「冤親債主」 病況沒好富商怒告詐欺 13:532021/08/17 社會 疑因視線死角 西門町小貨車轉彎撞上79歲老婦 13:232021/08/17 社會 南部80歲失智嬤被女兒接來台中 上演街口迷航記 11:172021/08/17 社會 網紅「超艾夾」在高雄酒後遭刺2刀 與4嫌和解撤告 13:142021/08/17 社會 偷雞賊竟用泡菜當誘餌 破案真相在雞腳 10:132021/08/17 社會 婚宴後拒登記 新娘另有男友判賠89萬 16:472021/08/17 社會 苗栗縣議會通過臨時動議 建請縣府施打疫苗必須經過國際認證 14:112021/08/17 政治 車引擎發出喵喵聲 好心婦報警救出受困喵星人 10:272021/08/17 社會 一直拉血便！36歲男誤當痔瘡 醫一看「腹腔都是」：半年後亡 10:202021/08/17 生活 社會熱門新聞 罕見！人事未發布 蘇揆已訂18日接見新任8名警察局長 - 社會 砰砰！南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警 - 社會 高雄男砸百萬辦婚宴卻守空閨 新娘死不登記全為新竹小王 - 社會 女大生面試家教遭要求「假扮孫女陪伴」 真相藏催淚洋蔥 - 社會 豪宅大樓貼滿「防颱咒」 竟是建商恐怖手段：強佔公共財 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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