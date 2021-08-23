有些男性為了能在床上滿足另一半，會選擇服用壯陽藥來維持持久度，但如果藥效時間太長也可能因此發生悲劇。英國一名人夫將孩子哄睡後，便吃下「藍色小藥丸」與老婆開心歡愉，不料藥效太強，隔日一早孩子討抱時淘氣一跳，竟直接將他的陰莖壓斷，痛得他趕緊送醫治療。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自英國的36歲男子，某日晚間將孩子哄睡後便服用壯陽藥，開心與妻子享受魚水之歡，激戰整晚的他雖相當疲憊，但藥性疑似太強，使他的陰莖一直呈現勃起的狀態，當晚他並沒有想太多就直接入睡。

沒想到隔天一早起床，陰莖仍然持續勃起沒有消下去的跡象，而他的孩子則是一如往常的衝到他的身邊撒嬌討抱，沒想到當孩子淘氣的跳到他身上時，竟直接把他的陰莖壓斷，痛得他忍不住放聲大叫趕緊送醫。

醫生立即為他安排手術，將陰莖內的血塊清除，在及時修復後功能沒有受到影響，手術過程雖然相當順利，但仍須觀察幾日才可出院；男子術後接受採訪時表示，當初只是為了與妻子行房才吃，沒想到吃了之後除了視線變得模糊之外，陰莖還持續勃起，讓他今後再也不敢服用了。

專家表示，40至70歲之間的男性中，有一半的男性因「勃起功能障礙」，使陰莖無法完全或是持續勃起，尤其在老年男性中特別明顯，若是服用壯陽藥便能在30至60分鐘內，通過放鬆血管增加陰莖的充血量來達到藥效。但專家建議民眾還是與醫生諮詢過劑量及成份後，於性行為前4小時服用，才能避免引起額外的併發症或是持續勃起不落的狀況發生。