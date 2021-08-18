台東縣政府上周六(14日)在大武鄉舉辦「南迴藝術季」開幕儀式及餐聚，縣府各級長官與參展藝術家、藝文人士，近百人肩並肩大吃美食，沒有社交距離與隔板等防疫措施，昨天(17日)照片還貼上藝術季臉書專頁，讓網友大罵，無視中央防疫規定，「很誇張」、「餐飲業者是在隔心酸的嗎？」

一名台東民眾在臉書「台東大小事」PO出照片，指出縣府辦南迴藝術季很好，但是餐敘時零安全距離真的很扯，「更何況縣長各級長官都在場，大家脫口罩肩並肩吃吃喝喝」，更直言如果官方活動連防疫的距離都不用，那現在認真用隔板、梅花座的餐飲業者，是在用心酸的嗎？

從原PO截圖下來的「南迴藝術季臉書專頁」照片上可以看到，近百人一起吃自助餐，食物自已夾沒有專人服務，吃飯也沒有梅花座、隔板，桌子一整排擠在一起邊吃邊聊天。

照片曝光後，網友紛紛留言：「沒有梅花座，沒有隔板，沒有1.5公尺，自助吧沒有專人夾取，厲害了」、「很扯耶，至少用個隔板或拉開距離」、「真的就不要有一個確診者」、「防疫破口」。

對此，今天台東縣府回應，「南迴藝術季」開幕活動餐敘確實有改善空間，但當日仍有依照中央防疫規範，進行相關防疫檢測管制，包括酒精、量測體溫及實聯制，現場控制在100人以下。衛生局後續也有了解當天狀況，將依防疫相關規定處以最高罰則。同時，縣府文化處團隊有督導不周之責，已經連夜檢討，未來台東縣府舉辦任何活動，會嚴守相關規範、提高防疫標準。