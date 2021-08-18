蔡旻虔醫師建議，若長期有肩膀疼痛的問題，務必及早就醫檢查，找出問題根源。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

民眾睡覺時若側身出現異常疼痛，有可能是肌腱破裂惹的禍，有民眾一年來總覺得左肩無力，到晚上又痠痛難耐，睡覺時側睡更是痛到無法入睡，經苗栗大千醫院診治發現原來是肌腱破裂所造成，經以肩關節鏡微創手術及術後復建治療後，讓民眾肩膀恢復力量，晚上更能安然入睡。

65歲的劉姓女子一年來總覺得左邊肩膀無力，到了晚上又痠痛難受，睡覺時若側身壓到更是痛到無法入睡，雖然有到醫院接受X光檢查或是藥物及復健治療，卻都無法改善。

後經朋友建議到苗栗大千醫院骨科就醫，透過肌力檢查與核磁共振檢查，確診劉女為旋轉肌肌腱破裂。所幸破裂的洞不大，肌肉也沒有萎縮，因此在接受肩關節鏡微創手術與術後復健治療後，不僅肩膀恢復既有的力氣，晚上的痠痛也順利緩解，讓劉女開心直呼「終於可以好好睡覺了！」。

據大千醫院骨科醫師蔡旻虔表示，旋轉肌肌腱破裂的原因分別為1.外傷：肩膀直接撞擊或突然猛力拉扯，造成肩膀疼痛或手無法舉起的狀況。2.退化磨損：因肌腱長期和骨頭摩擦，導致肌腱越來越薄、最後破裂，通常是肩膀長期不舒服，之後會漸漸無力、越來越痛。除此之外，約有一半的五十肩病人，其肩關節沾黏的原因就是旋轉肌肌腱破裂造成的併發症，因此若以復健治療五十肩一直沒有改善，建議要檢查確認是否有旋轉肌肌腱破裂的問題。

醫師指出，現行可依肌腱破裂的狀況選擇復健、注射類固醇或手術治療。劉女士接受的肩關節鏡微創手術和傳統切開手術相較，不僅傷口小、對組織的破壞少，同時還能處理沾黏或關節內軟骨受損的問題，因此不僅術後疼痛少、傷口恢復快，同時減少術後沾黏問題，肌力也較快恢復。

蔡旻虔提醒，旋轉肌肌腱破裂無法透過X光檢查發現，必須依賴醫師的經驗判斷及核磁共振檢查來確診，因此若發現有長期肩膀疼痛、手無法抬起或一抬就痛的問題，務必及早就醫治療，才能順利恢復正常生活。