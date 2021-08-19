新北市今新增1例確診，新北市衛生局今公布確診者足跡，去過金山、三峽市場、新莊興源五金大賣場、萊爾富三重初戀店及新莊大貿百貨。

衛生局表示，該案是新莊男，8月18日因陪伴妻子到醫院辦理住院，經採檢PCR陽性，感染源疫調中。8月13日晚間5時17分到5時40分到過新莊興源五金大賣場中華分店、8月14日上午8時20分到9時20分到金山第一公有市場、8月15日上午9時到10時到過三峽公有市場；8月16日12時40分到下午1時到過萊爾富三重初戀店、8月17日12時15分到25分到過新莊大貿百貨。