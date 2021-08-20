台南一名張姓男警趁著表哥入獄時出軌表嫂，兩人多次相約旅館發生「親密連結」，經表妹察覺這段不倫戀，5年後張男表哥出獄後，才驚覺早已被扣上綠帽，氣炸向2人提告求償。台南地院審後，判2人須連帶賠償10萬元。可上訴。

據《自由時報》報導，台南市一名人夫阿勇（化名）主張與妻子婚後於夜市擺攤謀生，因故於2015年間入獄，將攤位委託給妹妹與妻子共同經營；張姓警察表弟則趁虛而入，經常前往消費，久而久之便把妻子帶去開房間。

阿勇指出，其妹妹於2015年10月間借嫂子手機使用，發現嫂子有與張警聯絡，疑心追問之下，嫂子才坦承有與張警有一腿，同時寫下自白書與切結書，他則是於2020年5月出獄才知此事，始向2人提告求償精神撫慰金60萬元。

對此，阿勇妻子聲稱，與張警僅是友人關係，兩人並未去汽車旅館開房間。張男則辯稱，自白書與切結書是受阿勇妹妹強迫才寫下，並無效，反控阿勇早於2016年2月得知此事，理應過了侵權求償的2年期限。

台南地院法官審理後，認定阿勇妻子與張男曾於2015年間前往旅館開房間，且阿勇妻子並未舉證阿勇知情的時間點，因此無法以求償期限已過為由卸責，審酌後，判定阿勇妻子、張警侵屬實，須連帶賠償10萬元精神撫慰金。可上訴。