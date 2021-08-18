一名嚴姓神棍在高雄地區開設神壇招搖撞騙，講授姓名學、易經等內容，2019年間嚴男看上一名陪母親與阿姨來問事的17歲的少女小珊（化名），假藉少女有「桃花劫」為由，竟強行摸胸、親胸、摸下體等長達15分鐘。案經上訴，高雄高分院駁回上訴，依妨害性自主罪，判其2年徒刑。可上訴。

判決書指出，嚴男於高雄設立神壇，以講授姓名學與易經等內容認識了小珊的母親與阿姨，2019年4月間，嚴男便對年僅17歲的小珊唬爛恐遇上「桃花劫」，招攬其前往神壇上課化劫。

豈料，同年5月間，嚴男趁著替小珊上完課後，以開智慧與開穴為由，誘使小珊前往客廳旁的小房間，先叫小珊站在房內的美容床旁，而嚴男則坐在床上，先以手按壓小珊的肩膀與頭部，下秒隨即掀開小珊的衣服，口手並用玩弄少女的胸部等，前後近10至15分鐘。按經小珊告訴母親後，母親陪同前往警局報警提告。

一審期間，嚴男坦承犯行，而小珊在案後承受極大的心理陰影，不由自主地反覆想起創傷回憶，容易做惡夢，又或是看到類似的神壇會不自覺想避開與快速經過，更產生自己很髒、容易想哭的情形，橋頭地院審酌後，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處嚴男有期徒刑2年。

案經嚴男不服提起上訴，高雄高分院指出，嚴男在本案之初否認有猥褻行為，在小珊送驗事發時所著的內衣後，嚴男才於偵訊時坦承有親吻小珊；此外，審理期間，嚴男又辯稱不知道小珊未滿18歲，顯見嚴男隨證據調查程度，不斷更改說詞，存有僥倖心態。綜合以上，判定原審無不當，駁回上訴，維持原判。