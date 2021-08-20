童年的味道太讓人懷念！一名女網友於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一款絕版泡麵的照片，直呼是「史上最好吃泡麵，沒有之一」，貼文一出瞬間讓許多老饕回憶滿滿。
原PO在臉書《爆廢公社二館》貼出一張圖片表示，「史上最好吃泡麵，沒有之一。」畫面中可見，兩碗橘色的杯麵分別是浪味的野菜口味魯麵，以及浪味的烏龍麵，而這兩款泡麵早已絕版許久。
圖片發出後立刻引起網友廣大迴響，紛紛表示非常懷念，「真的唯一...小時候沒錢久久吃一次，現在如果有復刻還不買整箱」、「浪味烏龍麵好吃+1，可惜現在已經買不到了」、「真的很好吃，小時候最喜歡的泡麵，懷念的味道」、「好吃，還有也想念金車洋菇牛肉麵」、「漢寶也很好吃，為什麼金車不復刻啦」。
據了解，1958日本日清食品創辦人安藤百福發明泡麵，而浪味杯麵於1988年由台灣宜蘭食品與韓國農心株式合作，共同研發引進，為台灣杯麵的始祖。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。