網友貼出浪味杯麵的圖片，稱讚是「史上最好吃的泡麵」。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

童年的味道太讓人懷念！一名女網友於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一款絕版泡麵的照片，直呼是「史上最好吃泡麵，沒有之一」，貼文一出瞬間讓許多老饕回憶滿滿。

原PO在臉書《爆廢公社二館》貼出一張圖片表示，「史上最好吃泡麵，沒有之一。」畫面中可見，兩碗橘色的杯麵分別是浪味的野菜口味魯麵，以及浪味的烏龍麵，而這兩款泡麵早已絕版許久。

圖片發出後立刻引起網友廣大迴響，紛紛表示非常懷念，「真的唯一...小時候沒錢久久吃一次，現在如果有復刻還不買整箱」、「浪味烏龍麵好吃+1，可惜現在已經買不到了」、「真的很好吃，小時候最喜歡的泡麵，懷念的味道」、「好吃，還有也想念金車洋菇牛肉麵」、「漢寶也很好吃，為什麼金車不復刻啦」。

據了解，1958日本日清食品創辦人安藤百福發明泡麵，而浪味杯麵於1988年由台灣宜蘭食品與韓國農心株式合作，共同研發引進，為台灣杯麵的始祖。