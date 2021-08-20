新北市中和區74歲陳姓婦人日前出門坐車到板橋買菜迷途，警方協助返家。（海山警分局提供）

新北市中和區74歲陳姓婦人日前出門坐車到板橋買菜，因為本身不熟板橋區的街道巷弄，一時迷了路，又沒帶手機，好在遇到熱心路人帶她前往轄區海山警分局文聖派出所尋求協助，員警事後也熱心的護送載她前往與家人會合，結束一場迷路驚魂記。

海山警分局表示，當日民眾陪同陳姓老婦至文聖派出所報案，在警員張皓鈞、李定財確認老婦人的身分後，順利連繫上家屬。但家屬表示捷運站附近尋找老婦，因為沒有交通工具，員警擔心老婦再次迷路，主動駕車載她過去會合。家屬向警方表示老婦不見後，到市場周遭找人都遍尋不著非常著急，多虧有熱心路人的協助，也非常感謝警方平安護送她前來。

海山警分局分局長李忠萍呼籲，台灣社會已步入高齡化，家中有年長者，請務必要隨時注意他們的外出動態；也可至市政府社會局申請愛心手鍊，於隨身衣物縫繡便於協尋的資訊，讓迷失的家人可以在最短的時間內找到回家的路。