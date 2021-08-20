林口檢疫所爆有親友夾送毒品 新北副發言人：非管理單位 16:572021/08/20 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口檢疫所爆有親友夾送毒品 新北副發言人：非管理單位。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，陽明、林口集中檢疫所發現居檢者家屬送來的物品當中夾藏毒品，對此，新北市副發言人戴湘儀表示，林口檢疫所在龜山，不屬於新北市管理，對於有無相關人員涉案目前已在了解中，強調新北市針對各個檢疫所都是嚴格控管，對於所有進出從嚴管理，曾查獲親友試圖將毒品帶入，都是當場移送、依法嚴辦。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 立委考察淡北道路進度 新北盼中央盡速核撥40億補助款 北市拍紀錄片挨轟造神、不關心台電疫情 黃珊珊駁：都有把事做好 #毒品 #林口檢疫所 #親友 #新北市 #控管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北增3確診 2人居家隔離陰轉陽 1例感染源仍在釐清 15:322021/08/20 生活 新北推大教育計畫 國中小、高中與大學共享教育資源 13:152021/08/20 生活 血汗小編猝死 監院糾正金山區公所 04:102021/08/20 生活新聞 侯友宜下令：境外移入新北確診案「全視為Delta 」 嚴管措施曝光 14:542021/08/20 生活 警界人事大地震！119名高階警官調動名單曝光 11:222021/08/20 社會 8次違規讓勞工超時工作 新北重罰精華光學100萬元 10:462021/08/20 生活 三重商工勇奪全國專題競賽機械群與商管群第一名 14:252021/08/20 寶島 親友送物資暗藏玄機！王必勝揭一日捉到2檢疫所藏毒案 13:382021/08/20 生活 全台都在討論2024誰配誰 他嘆：只剩這大咖全心抗疫 09:392021/08/20 政治 不只遺失疫苗 又誤把AZ當莫德納打 台中衛生局回應了 15:042021/08/20 生活 淡北道路仍被卡 交通部要求再開說明會 新北民代轟：雞蛋挑骨頭 14:092021/08/20 生活 生活熱門新聞 北市河濱驚現毒蛇交纏 網驚：附近有更大的母蛇 - 生活 奧麥斯颱風捲土重來？侵台機率曝光 專家：嚴防劇烈天氣 - 生活 威力彩21.5億獎落誰家？台彩公布：臉上有這特徵中獎率83％ - 生活 彰化越籍女移工確診 足跡包含3超商、運動用品店 - 生活 疫苗不足怎麼辦？陳時中「10份餐點」妙喻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。