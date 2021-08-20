中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，陽明、林口集中檢疫所發現居檢者家屬送來的物品當中夾藏毒品，對此，新北市副發言人戴湘儀表示，林口檢疫所在龜山，不屬於新北市管理，對於有無相關人員涉案目前已在了解中，強調新北市針對各個檢疫所都是嚴格控管，對於所有進出從嚴管理，曾查獲親友試圖將毒品帶入，都是當場移送、依法嚴辦。

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