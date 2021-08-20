阿富汗一夕變天，讓不少人相當好奇，塔利班為何能勢如破竹打進首都，重掌政權建國。前民進黨立委郭正亮直言，塔利班的再度崛起，牽涉到阿富汗民族與伊斯蘭宗教教派問題，且還有分離運動的因素，加上美國介入及國際情勢變化，本身是一個極為複雜的問題，這短時間很難說完。他分析後推測，阿富汗的局勢可能會有2個發展可能，好方向是成立聯合政府，壞方向是永遠打內戰。

前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮20日接受資深媒體人余苺苺的廣播專訪，談及近日備受國際關注的阿富汗戰事，他表示，阿富汗的情勢是很複雜的，現在內戰還沒有完全結束，副總統還在帶特種部隊反攻，傳出已經打下鄰近首都的一個省了。而副總統是塔吉克人，和烏茲別克人同是北方聯盟組成的族群之一，而北方聯盟在阿富汗的人口占比也有39%，塔利班的人口族群佔42%，若塔利班要有效統治，一定要成立聯合政府。

「塔利班為何有機會再起？」，郭正亮分析，恐與巴基斯坦私下進行各式援助有關，因為塔利班掌握的南部普什圖人地區與巴基斯坦為同一民族，而巴基斯坦的普什圖人高達2400多萬人，加上阿富汗境內的1千多萬普什圖人，這其中的關係牽涉到分離運動和宗教教派等問題，加上國際局勢變化，事情恐怕沒那麼簡單。

主持人余苺苺問郭「阿富汗下一步會何去何從？」郭正亮直言，現在塔利班光是能不能穩住內部、要不要成立聯合政府，就已經夠頭大了。他初步研判，後續發展可分為2種方向，第一，好的方面是順利成立聯合政府，因為不同種族和教派，不成立聯合政府很難解決現階段的爭端，在國際上黎巴嫩和伊拉克就是先例。壞的方面來看，因阿富汗境內有ISIS和蓋達等恐怖主義分支存在，若前述的事情沒處理好，塔利班繼續支持恐怖主義，就換不到國際甚至包括中國大陸支持，就會永遠呈現內戰的狀態。