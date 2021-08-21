台中捷運綠線21日上午7時49分，於高鐵台中站二月台發生列車煞車異常無法行駛事件，經初步故障排除無效，8時起變更運轉模式，九張犁站至高鐵台中站上行軌採單線雙向運轉，班距約15分鐘，歷經1小時45分排除，上午9時34分全線恢復正常運轉，大慶到高鐵台中站影響乘客約600人。

通車還未滿4個月的台中捷運綠線，21日上午於高鐵台中站第二月台發生列車煞車異常無法行駛事件。

中捷董事長林志盈說，經自動、手動故障排除無效後，8時起變更運轉模式，九張犁站至高鐵台中站上行軌採單線雙向運轉，班距拉長約為15分鐘；8時49分採局部運轉，歷經1小時45分障礙排除，9時34分恢復全線正常運轉。

張姓婦人今天早上要從大慶站搭車前往高鐵台中站，她到大慶站外面發現有站務人員、捷運警察及乘客在等公車，原不知是何原因？經詢問站務人員才說，因為有故障所以不能搭捷運，大慶站往南要到高鐵須要改搭台鐵或公車，沿途經九德站、烏日站外面也有捷運警察，才知道台中捷運綠線又「凸槌」。