近日海巡人員查獲一艘走私漁船，載有154隻走私貓入台，因法律規定，21日下午將貓咪全數安樂死，讓外界都相當痛心、難以接受，「防疫女神」賈永婕載看到新聞當下，也難過到大哭，第一時間先發文詢問「有辦法救救這群小生命嗎？」事後了解法規用意，也只能無奈呼籲大家「以領養代替購買」。

賈永婕看到走私貓要全數遭安樂死新聞，忍不住大哭，發文寫下：「想想他們都是寶貴的生命，他們是無辜的！錯的是我們人類的貪婪與自私，造成這些毛孩子的生命的喪失，真的很不忍心啊！」並焦急詢問：「請問有動物防疫和收容單位可以一起幫忙想辦法，救救這群小生命嗎？」

但在法律的規定下，154隻走私貓已於21日當天下午安樂死，賈永婕得知後，遺憾與無奈表示：「這些貓咪真的很無辜…」，不過，她也強調「解法律規定的用意，只能苦嘆：「唉…走私販私真的很黑心！只能呼籲大家千萬不要買來歷不明的寵物！」並呼籲「領養代替購買」。

賈永婕因捐贈防疫物資到各大醫院，被封為防疫女神。(圖／本報系資料照)

不少網友也表示都不敢看新聞，但也冷靜分析為了避免傳染病，只能接受，但也痛批走私犯太冷血，應該下令重罰。