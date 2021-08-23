新竹縣文化局為傳承泰雅族口簧琴的製作及演奏技藝，首度辦理泰雅族口簧琴種子師資培訓傳習計畫，有20名教師參與培傳習課程，結 業後將把泰雅族口簧琴文化帶進校園，讓傳統表演藝術以創新面貌融入民眾生活。

泰雅族口簧琴稱為「lubuw」，傳統上常配合舞蹈吹奏傳達情感，或使用口簧代替實際語言來傳遞訊息，文化局2021年登錄為新竹縣無形文化資產傳統表演藝術。

文化局指出，在尖石和五峰兩鄉原民部落，有些長老會傳授口簧琴的吹奏技巧，但會做口簧琴的人則愈來愈少，因此希望先培訓20名學校老師學習，從8月11日起在尖石國小展開為期3天的傳習課程。

泰雅族口簧琴種子師資培訓傳習計畫，特別邀請泰雅族工藝師瓦歷斯．哈勇擔任講師，分別講授口簧琴文化背景、竹子的挑選與處理方式、口簧琴製作的技法與禁忌、吹奏的技藝訓練與肢體表現方式。

縣長楊文科希望老師們，經過3天的培訓課程，均能了解泰雅族傳統樂器口簧琴演奏及製作方式，學到吹奏口簧琴的技藝，並製作出屬於自己的口簧琴，讓泰雅族傳統表演藝術進入校園，培育原鄉學生對傳統表演藝術的認識及興趣。

文化局長李安妤表示，這次培訓課程由新竹縣泰雅學堂教育協會協助辦理，在培訓的最後進行結業時，安排受訓教師輪流上台做成果發表演出，也獲得老師們熱烈好評，日後會繼開辦教師培訓計畫，並考慮向下延伸開國中小學生口簧琴學習課程。