第六輪高端疫苗昨天（23日）開打，全國疫苗人口涵蓋率終於突破40％！中央流行疫情指揮中心統計，昨單日接種人次為17.9萬人，其中高端佔16.7萬人，但實際預約人數18.7萬人，推估約2萬人爽約。指揮官陳時中表示，施打率約9成「還算是好，我們還算是滿意」。

第六輪目前共有59.9萬人完成預約，另外疫情指揮中心日前宣布二度加開預約，從昨天上午10點開放，至今天下午1點共14萬8064人完成預約，佔符合預約資格者的70.93％。本次預約將在今天晚上6點截止，施打時間為8月27日至29日。

目前食藥署已核准13批高端疫苗封緘檢驗，共87萬7790劑，但其中有5175劑為高端送檢的確效品，不會驗收納入公費疫苗接種平台中供民眾接種；目前仍有8批補件中、1批待鑑驗。

陳時中指出，昨天單日接種人次為17萬9215，其中高端佔16.7萬人，而實際預約人數為18.7萬人，施打率大概有9成，不過可能有部分施打站數據還沒透過系統送上來，「施打率還算是好，我們還算是滿意」。目前全國疫苗人口涵蓋率為40.32％，劑次人口比為43.66％。

總統蔡英文日前指示，所有役男入伍後都需比照志願役接種新冠疫苗，衛福部長陳時中今天重申，不會特別要求新兵入伍要打什麼樣廠牌的疫苗，這部分會尊重當事人的選擇，但整體接種疫苗的策略，還是要依據國防部對國軍戰力的評估，來制定疫苗接種計畫。