吳姍儒（Sandy）24日出席記者會，語出驚人地表示現在正規劃將東區開設的咖啡廳「無聊咖啡」售出，她解釋並非經營不善才下此決定，其實一開始就設定大概3年左右就好，不料去年遇到疫情，才又多做了1年，覺得「階段性任務快達成了」，只要有合理價格就會賣出，目前已有幾組買家來談。

她說這波疫情大概虧損約三分之一，因為沒辦法內用，也少了包場，其餘的三分之二都是靠線上維持，意外發現有些可能以前在外送平台無法訂到的地方，公司會一起團購，之後請及即時貨運物流平台外送，還有月子中心，「這期間很多蛋糕店比較沒開，就會跟我們訂，蛋糕賣得很好」，並搞笑說之前聽了吳淡如Podcast，學到很多商業的部分要轉很快。

她認為現在現在線上才是商機，要懂得變通，一直固守1間店，不只自己，團隊也很辛苦，「好吃的東西我們5月中已經有轉生鮮，所以現在看能不能集體員工都轉往線上」，想讓「無聊咖啡」這個牌子完全轉線上，「雖然這邊有固定客源，但是經營好的話也可以把客人轉線上，對我們來說沒太大損失」。

吳姍儒說整個店面有300坪外加1個停車位，很適合拿來開超市或美妝店，直接在訪問中公開招標，「大家只要有願景有想法都歡迎」，而身為房東得爸爸吳宗憲曾透露該店價值5億元，對此Sandy表示自己不是很清楚，爸爸也有其他副業要忙，所以全權讓她處理。

而月初父親節，吳宗憲竟破天荒帶3姊妹去百貨公司逛街，她說「這是我從21歲出道以來，第1次收到爸爸送的包包，我們挑了同一款包，但不同顏色」。至於妹妹和朱立倫外甥的婚禮何時舉辦，她先是笑喊「人沒有變啦」，接著大嘆因為疫情「他們很慘一直延期，場地一直換」。