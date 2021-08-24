台中捷運慶讚農曆七月中元節普度，由董事長林志盈率領高階主管上香祈福。（台中捷運公司提供／陳世宗台中傳真） ，

農曆七月普度是傳統民情風俗！市議員何文海24日針對中捷綠線接連發生斷軸及列車煞車異常停駛事件，質疑中捷公司是否有普度？何文海說若有普度是否因供品不夠「澎湃」？中捷公司強調，20日就在高鐵台中站、中捷公司行政大樓及日捷變電所3處進行普度。

台中捷運公司可說是「屋漏偏逢連夜雨」，去年捷運綠線因斷軸暫停營運，通車後1個月發生疫情，4個月後又在21日上午發生列車煞車異常停駛事件；引起民眾強烈質疑，中捷綠線命運多舛是沒有祭拜「地基主」，或是農曆七月未普度好兄弟，才會捉狹中捷讓其諸事不順。

市議員何文海24日在市議會交通地政委員會，忍不住提出質疑，中捷公司是否農曆七月未普度？中捷公司董事長林志盈強調，前一天（20日）就先拜了；何文海進一步問是不是拜得不夠「澎湃」？讓好兄弟不滿意。

中捷公司指出，22日是農曆中元節普度，因是星期天假日，中捷公司提早在20日(星期五)就在高鐵台中站、中捷公司行政大樓及日捷變電所3處進行普度；但捷運綠線卻在翌日(星期六)發生故障，讓中捷公司700多位員工都百思不解？該普度都已提前普度。

民俗家陳昭志卻持不同看法認為，因中捷公司已提前普度，才能大事化小，在列車發生故障前旅客均已下車，人員平安才是最重要。