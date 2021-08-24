為預防在全球強勢的新冠肺炎病毒來襲，各國紛紛開始施打疫苗增加抗體，目前國內疫苗接種也持續進行中，從AZ、莫德納等國際疫苗，到現在正進行第六輪高端疫苗施打。隨著大眾對疫苗的討論提升，一位網友就好奇，大家怎麼多聚焦在「副作用」上，但他認為，「疫苗的重點不是應該放在保護力嗎？」

「什麼時候選擇疫苗重點是因為副作用？」該網友在PTT八卦版表示，現在大家對於如何區分疫苗好壞似乎都著重在施打後的副作用上，像是比較AZ、莫德納、高端3種疫苗副作用差別。接著就會得到「為什麼不打AZ？副作用比較可怕；為什麼打高端？比較沒副作用」的結論。

但原PO認為，目前市面上的疫苗都有通過二期，基本上在安全性上都是有一定程度的保證，對此他質疑，「所以疫苗的重點不是應該放在保護力嗎？怎麼感覺在台灣副作用比保護力更重要的感覺？」

文章一出，不少網友指出，「保護力低不一定死，副作用高可能會死，懂？」、「死了，有保護力有用嗎」、「保護力問不到啊，人死了大家都看得見」。也有網友無奈說，「因為保護力看不到啊」、「因為有款疫苗保護力沒人知道」、「沒有保護力資料啊，不然要討論什麼，只能討論副作用啊」、「醒醒，你要先有得選」。

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