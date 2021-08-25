輝瑞BNT疫苗23日獲得美國食品藥物管理局（FDA）完全授權許可，成為全球第一款拿到藥證的新冠疫苗。國民黨立委張育美指出，此舉代表公衛關鍵成就，但也連動著國際疫苗資源的分配與既有採購模式，衛福部必須針對既有常規新藥申請程序是否合宜、各地方政府與企業逕向藥廠購買疫苗的流程、疫苗接種紀錄的建置、公費與自費疫苗間的接種資源分配，以上4大問題「超前部署」。

張育美24日在臉書發文表示，美國的藥品許可證，是BNT疫苗接續在各國上市的利基，預期在可預見的未來，BNT疫苗將會陸續在歐盟區、英國、國際主要國家，乃至我國正式取得藥證上市。

張育美強調，隨新冠肺炎疫苗漸漸走出EUA，疫苗這項防疫物資將不再由「國家」壟斷，而將由民間、中央與地方政府共同分擔。在公衛意義上，隨著需求者的增加，也將牽動著全球的疫苗資源板塊，恐怕會加深疫苗分配的貧富差距，以及惡化疫苗供給期程的不確定性。

對此，張育美提醒，隨新冠肺炎疫苗逐步取得正式藥證，台灣的疫苗政策也該超前部署，衛福部該「超前部署」以下4件事：既有常規新藥申請程序是否合宜、各地方政府與企業逕向藥廠購買疫苗的流程、疫苗接種紀錄的建置、公費與自費疫苗間的接種資源分配。此外，及時洽商與確保既定疫苗如期到貨，這點更是當務之急。