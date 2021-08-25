台帛旅遊泡泡8月成行，近期有航空公司規劃加開班次。對於相關討論的進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還沒有看到公文。

至於過去維持零確診的帛琉，上周出現境外移入個案，是否會影響加開班次的決定？陳時中表示，我們會和外交單位密切監視疫情，目前帛琉看起來是穩定的，防疫措施也應該是有效。