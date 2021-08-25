台帛旅遊泡泡加開班次？陳時中揭進度 14:442021/08/25 中時 林周義 、 陳麒全 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近期有航空公司規劃加開班次。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒有看到公文。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台帛旅遊泡泡8月成行，近期有航空公司規劃加開班次。對於相關討論的進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還沒有看到公文。 至於過去維持零確診的帛琉，上周出現境外移入個案，是否會影響加開班次的決定？陳時中表示，我們會和外交單位密切監視疫情，目前帛琉看起來是穩定的，防疫措施也應該是有效。 5類人不能打高端？她提1質疑：衛福部應早點說 第七輪確定打AZ 第八輪換BNT？陳時中笑回「我也不知道」 #帛琉 #加開班次 #旅遊泡泡 #境外移入 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 10:072021/08/25 政治 中職》敲定29日開「胡」 胡智為先在二軍嘗試不同投球風格 16:172021/08/25 體育 BNT進度提前？傳8月底抵台 首批逾百萬劑 07:212021/08/25 生活 何時給BNT台灣藥證？陳時中：先問上海復星授權給誰 15:112021/08/25 生活 姐姐砸鍋 陳冠宇首勝飛了 04:102021/08/25 運動天地 獨》九月開學在即 小明家長曝：還有這些「轉學生」小明被卡住 11:062021/08/25 兩岸 金門將發5000紓困金 侯友宜曝新北振興措施進度 12:132021/08/25 政治 《國際金融》美Fed主席談話前 歐股淡定 10:022021/08/25 財經 《汽車股》裕隆看車市H2較樂觀 新店商場後年起獻金 15:082021/08/25 財經 新聞分析》九月開學季在即！陳時中的同理心 可以分一點來關心「小明」嗎？ 11:092021/08/25 兩岸 8月底將有一批疫苗運抵台 黃暐瀚爆：數字非常大 08:342021/08/25 生活 生活熱門新聞 高端開打3日4人猝逝 陳時中揭停打關鍵 - 生活 打高端累計4死 基隆40多歲女接種後手腳麻痺 送醫不治 - 生活 台灣別指望清零？名醫一句話反嗆 曝接下來更大考驗是它 - 生活 疫苗終於供過於求了 盧秀燕曝：2萬劑高端尚無人預約 - 生活 打完高端再傳1死 桃園44歲男今昏倒不治 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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