衛福部部長陳時中近期屢被點名空降2022桃園市長大選，雖陳29日回應，現在最重要還是防疫，但有關桃園市長鄭文燦、民進黨立院黨團幹事長劉世芳說法與相關民調數據一直傳出來，仍引發各界熱議。港媒分析，去年8月起就有風聲傳出現任新竹市市長林智堅將選桃園市長，可見這是綠營有系統測試輿論風向，只因疫情打亂布局，導致人選不斷變換。

鄭文燦29日直言「新竹市長林智堅並未在桃園政治版裡」，但未鬆口是否認為陳時中將到桃園發展，此言一出引起關注。對此，劉世芳30日在記者會上回應，每個縣市選舉，都是關鍵戰役，都是民進黨要努力的方向，鄭在桃園表現得很好，民進黨有內部初選機制，如何產生最好的候選人贏得選舉，是全黨要努力的方向，未來會努力推出最好的候選人。

香港媒體《中評社》30日評論指出，陳時中出征桃園一事傳出後，雖當事人皆已否認，但綠營人事布局最微妙的一點就是，周邊相關人士議論精彩程度遠勝於當事人。值得注意的是，從去年就不斷有消息指林智堅要選桃園市長，對照時間來看，從2020年8月起，顯然綠營有系統在測試輿論風向，結果疫情打亂布局，導致選桃園市長人選不斷變換，「最新版」已由林換陳。

評論分析，鄭文燦說「林智堅目前不在桃園的政治版圖裡」這句話，並非是要排除林智堅、力拱陳時中，而是自然而然說出事實；恐怕是因林跟藍營可能推出的人選相較，未必有贏面；而陳若選雙北看來也選不贏蔣萬安、侯友宜，故放在桃園，測試一下桃園選民的接受度。