非典型網紅「FBI帥哥」鄧佳華近日一改過去搞怪形象，17日在社群平台上PO出「日月光集團」員工識別證，展現出認真工作的態度引起關注，但可惜因為沒通過術科穿線環節，已於本週離職。鄧佳華坦言離開日月光心情「很難過」，但他也透露，已經想好下一步，離職當天就開始投遞新履歷。

鄧佳華上週意氣風發曬出日月光員工證，宣告從新竹物流轉行到日月光擔任作業員，稱會待「至少三年以上」，難得以正面形象博上新聞版面，引發網友熱議。今（25日）卻傳出離職消息，再度震驚網友。鄧佳華本人坦言，因沒通過入職第三天的術課「穿線」，被刷下來，已於23日離職。

鄧佳華上週意氣風發曬出日月光員工證，宣告從新竹物流轉行到日月光擔任作業員，稱會待「至少三年以上」。(摘自鄧佳華IG)

本人稍早也在臉書直呼「一言難盡」，表示本來想隱瞞三年以上，但媒體紛紛聯繫，不得不做出正面回應。《中時新聞網》進一步詢問鄧佳華當下心情，他坦言「心情滿難過的」。至於被問到對未來有何打算？鄧佳華指出，在離職當天有投履歷到竹科，未來求職方向仍以作業員或服務業為主，「我會加油的」。

其實不少網友對鄧佳華的改變有目共睹，儘管仍有人繼續對他酸言酸語，但還是有熱心的網友暖心留言，「加油，不要氣餒，希望你早日找到理想的工作」、「至少他肯工作」、「很可惜，希望他再加油」、「至少他努力過了」。