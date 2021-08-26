外傳民間自購BNT疫苗將提前在下週抵台，且標籤為中文「復必泰」。疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要。國民黨台北市議員張斯綱痛批，先前綠營對「復必泰」極盡抹黑，如今證明其實都在騙，而BNT疫苗就這麼被卡了整整1年，導致許多國人枉死。

針對陳時中的言論，張斯綱25日在臉書發文直言，大家還記得先前綠營怎麼批評的嗎？包括說復必泰BNT跟輝瑞BNT不一樣、快過期、大陸分裝、大陸代工等，綠營用一大堆的不實言論狂黑狂抹，結果現在證實都是在騙。

張斯綱抨擊，為了一張小小的標籤貼紙，BNT疫苗就這樣被民進黨卡了整整一年；為了擋「復必泰」這三個字，犧牲了多少國人的生命？張更質疑：「難道民進黨的意識形態跟面子比國人生命重要嗎？無恥。」

此文一出，獲得約一百名網友留言，紛紛回應：「時候到了，該怎麼雙標就怎麼雙標，妥妥的沒毛病！」「幹話一堆啊！說白了就是先擋BNT，讓土產高端有時間先上市罷了！」「之前是卡什麼小朋友」、「從頭到尾就是一場騙，這8百多條人命該有人負責」、「那當初堅持什麼？幾百條人命就給害死！」