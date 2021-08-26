先前48小時內連換3支球隊的「黑貝」貝弗利，如今看來暫時不會再被交易了！灰狼官方推特26日公布貝弗利身穿灰狼22號球衣照片，且寫「該上工了，貝弗利。」似乎暫時沒有打算再把貝弗利當作交易籌碼，也讓他無須擔心自己是否失業了。

貝弗利堪稱今年自由市場最悲情的球員之一，他在休兵期開始沒多久，就跟隆多一起被快艇交易到灰熊，灰熊不滿1天時間又把他交易到灰狼，換回卡爾佛與赫南戈梅茲，原本外界謠傳灰狼考慮再把貝弗利交易出去，如今總算官宣他的加盟。

向來很會做表面功夫的貝弗利，也在第一時間貼出穿上22號灰狼球衣合成照，宣告自己相當樂意加盟灰狼，他先前也曾在社群媒體貼出自己穿上昔日「狼王」賈奈特21號球衣照片，更強調自己把賈奈特當偶像，且因賈奈特才開始打球。

不過貝弗利加盟灰狼之後，雖然可跟唐斯、愛德華茲、羅素等年輕好手並肩作戰，卻很難跟羅素競爭先發控衛的地位，最多只能擔任第一替補控衛，這對多年以來都以先發球員自居的貝弗利來說，恐怕是難以接受的調度，接下來就看他能「乖」多久了。