外傳民間自購BNT疫苗將提前在下週抵台，且標籤為中文「復必泰」。疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，經過審慎考慮，這段時間防疫是我們重要的考量，因此標籤並不重要。國民黨立委萬美玲表示，若非政府對包裝、標籤有莫名堅持，疫苗也不會拖延至今；她要求政府在疫苗到貨後，趕緊讓124萬名12歲到17歲的青少年施打。

萬美玲25日在臉書發文指出，蔡政府過去因執著BNT疫苗標籤不能出現復星、復必泰的中英文名稱，導致嚴重影響疫苗到貨進程，在疫苗抵台前若還有不確定因素影響，恐怕疫苗到貨時間還會往後延。

萬美玲表示，這批疫苗並非客製化給台灣的標籤包装，而是歐洲各國都在搶貨，民間代購單位努力搶貨而來，所以政府就不該在疫苗標籤上再做政治堅持。而衛福部部長陳時中知道擋不住台灣缺疫苗的民怨，終於願意以防疫優先，接受標籤有中文「復必泰」包裝的疫苗；如果政府願意早點放手，台灣應該早就有BNT疫苗了。

對此，萬美玲直言，她要求政府盡快在公費疫苗登記平台開放民眾登記BNT疫苗，等到貨封緘檢驗完成後就趕快開始施打，並能讓124萬名12歲到17歲的青少年盡速完成接種。