相親經驗無奇不有！一名單身OL分享，她和相親對象單獨約見面，沒想到對方竟帶著「三代家人」共10人出席，過程中對方家人不斷問話，讓她嚇壞「這是面試工作嗎？」，貼文一出引起網友熱議。

女網友在臉書《爆怨2公社》發布貼文，指同事好心介紹男生給她認識，當天兩人相約在公司的會客室，她以為相親會是單獨見面，結果對方竟帶著全家人一起參與，包括父母、祖父母、大姊、二姊等一共10人，有如三代同堂，且祖父母甚至虛弱到需要人攙扶，但仍堅持出席，讓她相當傻眼。

原PO表示相親開始後，10個人圍著她1個人七嘴八舌，男方反而話很少，原PO還被男方爸媽瘋狂問話，讓她以為自己在面試工作，當場嚇壞，直呼「這是我第一次體驗傳統相親，想必以後也不會再有了」。

網友看了貼文後紛紛表示，「好恐怖，這種男人十之八九就是被家人牽著鼻子、沒有主見的那種，千萬不能碰！」、「感覺男主角是被家人控制的類型，以後要是在一起恐怕慘了」、「我以前相親，也是對方家庭來了10多個人，深深覺得自己只是去請吃飯、當冤大頭⋯」、「嚇呆了！而且壓力會很大」。