防範新冠肺炎，政府提升疫苗覆蓋率以達群體免疫，眼見9月即將開學，12歲以下的兒童目前無疫苗可打，讓不少父母感到憂心。營養師高敏敏在臉書分享十大撇步，不管大人小孩都能提升自我防護力。
營養師高敏敏在臉書發文表示，小朋友沒有疫苗，真的是讓大人最擔心的事情，就算大人打了疫苗，回家要注意的防疫措施仍然一個都不能少，她也列舉十個撇步，讓家中小孩能獲得更多保護。
高敏敏指出，飲食應營養均衡並避免加工食品與零食，以免養成發炎體質、增加身體氧化壓力。每日要盡量活動與運動，適時補充水分促進代謝，更可以多曬太陽增加保護力，然後確保睡眠充足，因為熬夜會影響褪黑激素合成，降低細胞修復能力。
居家生活上也要降低被感染的機會，像是餐具不共用、注意手部清潔、保持環境整潔通風、定期消毒小孩的玩具及物品、大人回家後也要馬上換掉外出服做好清潔才能與小孩接觸。
高敏敏也補充，多攝取各式蔬果來補充維生素、礦物質、植化素，有助於身體抗發炎，另外還可以多吃優格、優酪乳，讓益生菌維持腸道菌相，進而提升防護力。
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