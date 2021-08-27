婆媳相處不和睦時有所聞，許多婆婆喜歡刁難媳婦，丈夫卻又是媽寶，完全不敢反抗媽媽，導致夫妻感情破裂而離異。一名網友就表示，實在無法理解為何婆婆總喜歡進房間偷翻媳婦櫃子跟抽屜，底下就有人分享妙招，讓婆婆再也不敢亂來，被網友推爆。

網友在臉書《靠北婆婆2.0》PO文「請潛水的婆婆浮上來說明一下」，他表示實在不明白，為何婆婆總愛偷翻兒子和媳婦的房間，被抓包後還大言不慚說是關心，不知道媳婦不喜歡，下次不會了，詢問網友婆婆到底是什麼心態。

文章PO出引起熱烈討論，就有婆婆在底下留言「我們家都會互相分享，沒有隱瞞就沒有秘密，沒有秘密就不會被偷翻，藏得越多才會怕被偷翻，無傷大雅不是很重要的，為何不大方跟婆婆分享」，慘遭砲轟「自私到極點」、「都不會尊重別人隱私嗎」、「連親母女都會有秘密了，何況只是婆媳，婆媳永遠不會變母女」、「我相信你是真的婆婆」、「根本合理化偷翻藉口」。

也有女網友分享自己朋友的經歷，她說有個婆婆也是時常偷偷進房翻箱倒櫃，被抓包後就辯稱自己只是要把髒衣服拿出來洗，媳婦聽完後，隔天就整理好髒衣服，鎖門後連同洗衣籃直接拿給婆婆「媽，我整理好了，這些要洗的就拜託了」，從此婆婆再也不敢進房亂翻，讓網友笑稱「神招」、「媳婦的反擊」、「進擊的媳婦」、「好貼心，婆婆不用擔心找不到髒衣服了XD」、「好兇啊，怕爆」。