資深藝人曹西平，直率性格讓他圈了無數粉絲，常在社群網站分享日常點滴及心情的他，稍早透露近來覺得倦了累了，因此推掉很多工作，也坦言遭到許多製作單位打擊，難掩怒火反嗆：「一旦被傷到，我會永遠記住一輩子」。
曹西平表示近來身心疲倦，因此推掉很多工作機會，相較許多藝人害怕失業沒有收入，自己反倒非常不愛工作，尤其疫情期間改變很多想法跟做法，不禁感嘆對人家賣力付出，最後得到的卻是失望，但放在心裡不說不代表自己忘了，有些問題只會選在適當時機說出來，如今只盼不去多想這些，好好放空讓心情平靜。
曹西平坦言有好的製作單位需要被肯定，但爛人也不在少數，自己在演藝圈打滾四十年絕對沒有白混，強調是年輕的製作單位太不了解自己，但也因為讓他遭遇到種種打擊，才有動力衝出不同的火花，更撂下狠話：「我不是生意型的藝人，我是真性情的人，一旦被傷到我會永遠記住一輩子，時間到了我會迴向給你」。
此外，曹西平表示向來習慣獨居，對人一直都不是很熱絡，甚至認為自己會孤獨死，但還好老天給了「孩子」來照顧他，每天更是照三餐噓寒問暖，讓他感性表示：「這就是人生，所以我說我的人生最後一哩路，我願意為了孩子無怨無悔的付出奉獻我自己，直到我安息的那天」。
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