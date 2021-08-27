詹姆士好奇芭樂居然有其他顏色。（八大提供）

詹姆士（右）和來賓韋汝一起出外景。（八大提供）

八大《詹姆士出走料理》主持人詹姆士日前帶來賓韋汝前往雲林、彰化，品嚐色彩繽紛、顛覆眾人印象的多彩美食。談及生活和工作漸回正軌，詹姆士表示一開始心中帶著緊張，因為居家防疫了一段時間，重新走出家門投入外景，還是有點心驚膽跳啦！此趟外景，詹姆士和韋汝也因為防疫優先，所以都會互相提醒保持社交距離，甚至有時會出現詹姆士催促韋汝走快點，叨唸：「我不能跟妳太近！」或是會出現兩人不自覺要走近交談，突然想起需維持安全距離，雙方瞬間彈開的有趣畫面。

考量防疫安全及順利完成外景拍攝，所有工作人員在出發前需快篩檢疫，詹姆士透露每次在等待快篩結果出爐時，不免會有點忐忑緊張，「因為總是會擔心，會不會染疫啊？」若是遇到工作時日較長，外景期間就會進行第2次快篩，詹姆士笑說：「這時候就會聽到此起彼落的打噴嚏聲。」道出快篩已成為製作團隊防疫的日常。

而戴著防護面罩錄製節目，加上正值夏天，詹姆士坦言烈日下再多了防疫面罩，的確感覺會更熱，於是他發揮料理達人的巧思，利用節目中拍攝的彩色蛋、彩色芭樂、彩色麵條等多彩食材，即興發揮創意，做出和夏天最對味的清爽泰式涼麵，用美食幫大家消暑。《詹姆士出走料理》每周日晚8點在八大第1台播出。