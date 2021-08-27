24歲紐西蘭天才少女蘿兒（Lorde）日前推出睽違4年的最新專輯《日光／Solar Power》，熱愛大自然的她曾在2019年前往南極考察，因而啟發了這張以大自然為主軸的全新作品，實體專輯更決定捨棄塑膠光碟形式，改採發行環保材質的音樂盒供樂迷珍藏。

過去花許多時間身處戶外的蘿兒，不若其他Z世代歌手般熱衷於在社群媒體上與粉絲互動，反而是以電子報形式與粉絲以長信交流，成為樂壇中神秘而獨特的存在；她近期在受訪時透露，其實自己曾經一天會花 11 個小時在網路上，後來施行了4個妙招後，終於成功戒斷科技成癮症，她表示：「遠離社群媒體的感覺很棒，我想要繼續保持這個狀態！」

即使蘿兒現在正值宣傳期，她也強調除了很偶爾會有一些貼文外，並不會正式重回社群平台；而她嘗試了4項戒斷網路成癮的方法，包含把手機顏色調成灰階、刪除網頁瀏覽器、更換社群帳號密碼並將新密碼交由別人保管，甚至請到有電腦程式專業的朋友，將自己的電腦改造成無法連接影音網頁的狀態。成功遠離網路世界的她，除了花時間製作新專輯外，更靜下心來專注在烹飪、烘焙與園藝等簡單平凡的日常活動。

蘿兒希望這次的專輯《日光／Solar Power》能成為大家的夏日良伴，她形容：「這張專輯是對大塊天地的歡慶，是當我身處户外時，想讓某種深刻而超然的感知成為永恆的意念。當我有心碎、悲傷或困惑等感受時，我會轉向自然環境尋求解答，因而學會了如何放鬆並消化吸收。」

呼應專輯的大自然環保概念，此次實體專輯更決定直接捨棄CD塑膠光碟形式，改成發行內有高音質音檔下載卡的概念收藏音樂盒，積極展現對環境更友善的決心。蘿兒全新專輯《日光／Solar Power》全台數位平台已經上線，實體音樂盒全台限量1000張並開放預購。