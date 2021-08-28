由民間購買的首批BNT疫苗，預計下周抵台。指揮中心指揮官陳時中27日透露「攔截」內幕，稱只要對台灣防疫有效，包裝等顧忌都能接受。國民黨青年部副主任詹為元則質疑，綠營過去抹黑上海復星代理的復必泰疫苗，是大陸製造、分裝，如今卻又強調他們「攔截」來的疫苗是德國原廠貨、跟香港那批不同，但德國原廠都能幫上海復星客製化印上中文字樣，上海復星又何需運到大陸再分裝？這簡單的邏輯，卻一堆人被騙得團團轉。

陳時中昨曝光搶購BNT疫苗過程，強調總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌都有共識，認為只要對台灣防疫有效，「那指揮官你就決定」；至於包裝上的中文字與種種顧忌，並不是最重要的事，「只是希望貨出廠時，不要經過他人之手，不要有不確定因素在。」

詹為元27日在臉書發文指出，近日綠營關於復必泰的疫苗說法有三：一、上海復星棄單讓我循星國模式搶單成功；二、攔截BNT，3小時就決定；三、民進黨前立委林靜儀稱「台灣搶到這批7月底德國原廠生產的BNT，跟之前香港不要的那批不一樣哦！」

對此，詹為元表示，香港在今年2月28日接收的首批復星BNT，就是從德國直接空運到香港；今年7月18日，香港接收的新一批復必泰，也特別註明是「製造並於德國Baxter廠房封裝的」。可見香港的復必泰，從頭到尾都是從德國原廠製造、原廠分裝、原廠直送，「請問台灣這批跟香港的到底哪裡不一樣？」

詹為元強調，用簡單的邏輯去想，若德國原廠都能幫上海復星客製化，將瓶身印上復必泰與上海復星字樣，那上海復星何需千里迢迢運到大陸再分裝？詹痛批，民進黨這種「膨風水雞」的說法，還一堆人附和被騙得團團轉。