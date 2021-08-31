韓國男子組合「ONF」近日發行首張夏日特別專輯《POPPING》回歸歌壇，30日接受台灣媒體越洋視訊聯訪，談到去年參加男團競演節目《Road to Kingdom》之後的改變，J-US說「透過這個節目，我們展現很多不同、全新的一面，也有很多帥氣的舞台，也得到很多新的粉絲支持，他們很熱烈的支持我們，我覺得這是變化最大的部分」。出道4年也終於在音樂節目拿下首個一位，E-TION直接在休息室大哭，「是在我的人生中，意義非凡的一天。非常謝謝幫助我們得到一位的大家，因為想到粉絲們熱烈的應援，覺得要更加努力活動，來感謝大家的支持」。

同名主打歌〈POPPING〉屬於青春洋溢曲風，成員們皆認為E-TION最適合，MK說「首先因為染了橘紅色頭髮，非常符合這次的概念，在舞台上的表情跟魅力也很有夏日感」，HYOJIN接著補充「他這次的髮型很短，在炎熱夏天感覺很清涼」，E-TION則謙虛地選了J-US，「在看監控時覺得他在舞台上的表情非常青春洋溢」。而這次也發起了「＃poppingchallenge」，J-US表示「大家都很喜歡我們的歌曲，也一起學習我們的編舞，然後能教導他們我們的舞步這件事本身，就讓我們非常很開心」，並稱最難忘和「東方神起」昌珉的合作，「他有事先記得我們每個成員的名字，也先看過我們的舞台，現場很快就學會了編舞，因為他是歌壇大前輩，對我們這麼照顧，非常感動也很感謝」。

「ONF」接受台灣媒體訪問體訪問。（索尼音樂提供）

另外，談起拍攝MV時最難忘的事情，E-TION率先回答「有一段是玩水槍的畫面，雖然是在工作，但我們甚至玩到忘記正在進行拍攝，也讓我有重拾童心的感覺」，HYOJIN也說有個從上方往下噴水的畫面，因為當時天氣真的太熱了，所以被淋濕反而覺得很涼爽，心情很好。MK則分享「在籃球場拍攝時，因為天氣太熱了，事先買了冰淇淋，中途只是稍微去拍攝一下下，結果冰淇淋就馬上融化了，所以覺得有點可惜」，最後WYATT透露自己為了讓畫面好看，有特別戴了變色片，但很可惜從畫面中看不到太出來，覺得有點遺憾。至於成員中誰最怕熱？成員們紛紛指向HYOJIN，「他每次表演完都會流超多汗」，HYOJIN則對於J-US跳完舞，都不怎麼流汗感到很驚訝，「都會想說他不熱嗎？所以應該最不怕熱的應該是J-US」。

他們曾參與羅志祥培養的男團「C.T.O」韓國出道計劃節目《C.T.O Project–The Survival》，Wyatt大讚對方「真的覺得非常帥氣也很有才能，感覺就像是天生就擁有這樣的能力，有很多值得我們學習的地方」。ONF在2019年曾登寶島開唱，成員們直呼難忘台灣FUSE（官方粉絲名）熱情的應援，疫情結束後，想快點來台灣與大家見面，把這段時間沒辦法直接展現的舞台表演，親自展現給粉絲們看，E-TION也表示聽說台灣的點心很有名，想要來台吃遍各種小吃。最後HYOJIN不忘隔空喊話：「直到我們再次見面的那天，希望大家都能身體健康。雖然現在分隔兩地，不過你們都在我們心中喔，希望大家不要忘記這件事情，愛你們。」