香港女星周秀娜一出道，就以傲人D級上圍和前凸後翹的身材曲線，成為性感女神代表，周秀娜還擁有「香港波神」的美名，近年她轉型為實力派演員，周秀娜也逐漸收起性感，不過她身材似乎也消瘦不少，在周秀娜曬出的比基尼照中，她的傲人上圍消風成排骨胸，也讓網友看了超心疼。

周秀娜近日曬出滑水影片，只見周秀娜身穿開深V綠色比基尼，俏皮地趴在船邊，不過仔細一看，周秀娜不僅手臂瘦到沒肉，她的傲人上圍也消風成排骨胸，讓網友心疼直呼：「請你不要再瘦了好嗎，好心痛呀」、「娜姐要增肥，胸前的排骨好令人擔心」、「太瘦了，以前有點肉好看」、「女神變排骨」。

周秀娜不只一次因皮包骨身材引發話題，原本就有勻稱魔鬼身材的周秀娜，近年卻越來越瘦，豐滿美胸也嚴重走山，縮水成平胸，腰間和大腿完全沒肉，其實，周秀娜過去就曾為了角色積極減肥，她在2017年一度瘦成紙片人，身心狀況讓外界都很擔心，而周秀娜當時也強調，她為了拍戲辛苦減重，沒想到卻被指太瘦，周秀娜感嘆當演員不容易之餘，也表示，她會努力吃飯長胖一些。

36歲周秀娜從模特兒轉型為演員，她接連以電影《西遊·降魔篇》、《分手100次》、《29+1》等片打開知名度，精湛演技也讓外界見識到，性感女神周秀娜不是花瓶。