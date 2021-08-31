第7輪AZ加開納入23到28歲 新北有10萬人想打 16:022021/08/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第7輪AZ加開納入23到28歲 新北有10萬人想打。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第七輪AZ疫苗預計9月3日開始施打，因今天有59.5萬AZ疫苗到貨，中央今加開23歲至28歲民眾預約，新北市衛生局局長陳潤秋今在疫情說明會上表示，前一波預計要打的29歲以上民眾，目前登記率8成，今中央將施打年齡往下調到23歲，23歲到28歲按照先前疫苗預約平台意願登記數有10萬，9月9日到10日會再把量開出來。 第七輪增23至28歲打AZ 9／3起開放預約 5至11歲兒童快能打BNT了 輝瑞曝EUA可能時間點 #AZ #28歲 #23歲 #新北 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》輝瑞新冠疫苖獲完全藥證在即 最快秋末5歲也能打 11:442021/08/31 財經 新北修繕記者室經費暴增10倍 民進黨議員提出質疑 16:412021/08/31 政治 他列AZ疫苗7大優勢讚「便宜也有好貨」 一票網認同：超佛心 16:342021/08/31 生活 公費快篩 82基層診所揪社區黑數 04:102021/08/31 焦點要聞 出征漢城奧運、曼谷亞運 中職創始球星 永遠的萬人迷 王光輝56歲肝癌辭世 04:102021/08/31 焦點要聞 台南4歲女童全身瘀青送醫亡 母同居人否認凌虐：只有輕輕打 15:352021/08/31 社會 這群人滿23歲卻打不到AZ 網崩潰：真的有夠爛 16:032021/08/31 生活 台南4歲女童疑遭虐死 剛被母接來同住1個多月就出事 16:162021/08/31 社會 陳子玄19歲制服嫩照出土 網卻認不出她無奈吐實 15:322021/08/31 娛樂 5歲妹脖子掛蛇拍照 嘴飄肉香味 牠一聞秒失控狠咬 14:572021/08/31 搜奇 獨／台中42歲男打完高端胸悶 血壓飆到170 二度就醫 11:542021/08/31 生活 生活熱門新聞 二類組前10名有9個是電機、資工系 醫學系公費排名往下掉 - 生活 BNT被臨時抽單 329萬名加選民眾崩潰：登記爽的？ - 生活 首批BNT疫苗9／1晚間抵台 慈濟證實：將派人接機 - 生活 - 中央社 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 國際疫苗天天來 高端滯銷？指揮中心曝驚人庫存數 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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