第七輪AZ疫苗預計9月3日開始施打，因今天有59.5萬AZ疫苗到貨，中央今加開23歲至28歲民眾預約，新北市衛生局局長陳潤秋今在疫情說明會上表示，前一波預計要打的29歲以上民眾，目前登記率8成，今中央將施打年齡往下調到23歲，23歲到28歲按照先前疫苗預約平台意願登記數有10萬，9月9日到10日會再把量開出來。