北市府觀光傳播局8月成功輔導20家MICE業者，取得WTTC安全旅遊戳記，今年累計輔導55家。包含晶華酒店、寒舍艾美酒店、圓山大飯店、台北101觀景台、長榮航空、安益展覽、雄獅旅行社等，提供國內外旅客安全體驗。

由全球指標性的觀光旅遊組織—世界觀光旅遊委員會(World Travel ＆ Tourism Council 簡稱WTTC)所創立的安全旅遊戳計畫(Safe Travels Stamp)，全世界已有近三百個目的地參與。

隨著多國國境陸續解封，觀光產業即將重啟，觀傳局今年2月即加入該計畫，開放業者甄選作業，輔導35家業者，並於4月16日由市長柯文哲公開授證，頒發安全旅遊戳記給每家業者。

觀傳局長劉奕霆表示，第一期名單以MICE的核心產業為主要輔導對象，如會展中心與會展及活動籌辦業，觀傳局於5月再開放第二期申請，成功輔導20家業者，於9月1日正式授予戳記認證。

觀傳局表示，其中台北凱撒大飯店更響應北市府緊急號召，在疫情嚴峻時刻挺身而出，作為加強版防疫專責旅館收治快篩陽性及輕症患者入住，也規劃除役之後仍以最高安全衛生標準自我要求，對於日後提供旅客來台北旅遊的安全衛生更具信心。

業者於獲證後陸續將戳記做為國內外行銷活動的一環，除了在營業場所展示之外，還在官方網站、相關會展覽及活動產品發佈會露出戳記；宏祥旅行社更表示，在與國際買主談合約時，對方主動詢問是否有拿到WTTC的安全旅遊戳記，顯見該戳記已成為國際旅客選擇目的地的重要標準。

觀傳局表示，將持續地強化觀光旅遊業的安全及衛生，與國際標準接軌，並協助獲證業者在國際舞台上串聯行銷，打響城市品牌的知名度，使台北成為國際MICE活動首選的目的地。