雲林縣宣布同住家人可烤肉，縣府推出「良品烤肉組合」迎中秋。（張朝欣攝）

雲林縣政府針對今年中秋烤肉活動相關事宜，6日宣布同住家人可於自家庭院或空地烤肉，社區、社團的中秋相關活動則一律停辦，為讓民眾中秋烤肉吃得安心，縣府7日推出「良品烤肉組合」，畜禽肉品及海鮮超值優惠組合正式開賣。

雲林縣長張麗善表示，畜禽肉品及海鮮最重要的是安全與新鮮，需無藥物殘留，從生產到餐桌都可以溯源，生產製造過程透明，縣府除要求業者自主管理外，每月更加強抽驗，此外，工廠都有取得CAS、ISO22000、HAHAL等多項品質驗證。

此次「良品烤肉組合」由雲林良品績優廠商，包括祥圃實業、凱馨實業、好蝦冏男社聯名推出在地新鮮產品，民眾可在良作工場、遠東百貨、台全珍豬採購。張麗善說，因應防疫許多縣市禁止戶外社區烤肉活動，但同住家人烤肉不會禁止，民眾可與同住家人一起歡度中秋。

縣農業處處長吳芳銘進一步說明，「良作烤肉組合」有A及B組優惠，Ａ組原價1915元，優惠1888元，可享受原味香腸、霜降肉、大戰斧豬排、蒜味梅花厚片、凱馨雞及好蝦囧男社海鮮等；B組原價2540元，優惠2288元，內有原味香腸、霜降肉、大戰斧豬排、蒜味梅花厚片、凱馨雞組合及好蝦囧男社白蝦等。