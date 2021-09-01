開學首日 成都家長一字排開校外暗中觀察成奇景 17:142021/09/01 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 四川成都，小學生走進校園。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新生開學，家長一字排開隔牆暗中觀察成為奇景。（截自影片） 新生開學，家長一字排開隔牆暗中觀察成為奇景。（截自影片） 開學第一天，在四川成都，新生上學家長似乎不太放心，送孩子進學校後，眾多家長紛紛留在學校門口外，透過外牆的縫隙貼牆「暗中觀察」子女在校內的情況，被形容開啟了「見縫插針」模式，家長團透過縫隙察看成為特殊風景。「新生家長貼牆暗中觀察」的影片中在網路上傳開後，引起眾多家長們的共鳴。 網民留言：「一年級的家長都一樣」、「半年前我就是這樣」、「恨不得鑽進縫裏」、「像極了一年前的我」、「可憐天下父母心」。 開學首日 桃園市長鄭文燦視察學童午餐防疫 開學首日 林姿妙視察校園防疫 #家長 #觀察 #四川成都 #開學 #縫隙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學第一天 新北交大加強交通疏導 14:372021/09/01 寶島 開學首日學童回歸久違校園 林口警防疫護童超前部署 09:302021/09/01 寶島 開學首日 新北大批家長送小孩上學 09:542021/09/01 生活 家長心驚驚 教團籲提升校園疫苗覆蓋率 04:102021/09/01 焦點要聞 開學日家長比小孩更開心 延平國小校門口變打卡景點 10:382021/09/01 生活 揮別最長暑假 淡水警啟動護童專案 學童安心家長放心 11:212021/09/01 寶島 台南小學大校已先辦迎新 開學日秩序良好 12:252021/09/01 生活 國小學生興奮迎接開學日 新生家長依依不捨 09:032021/09/01 寶島 中小學今開學 師生全程戴口罩 04:102021/09/01 焦點要聞 開學首日 新北市警動員各分局護童 11:172021/09/01 寶島 開學日太平警方校園護童 老師家長們直呼：很安心 11:122021/09/01 寶島 兩岸熱門新聞 陸003航母最新進度照片曝光 對比全球航母網民關注尺寸 - 兩岸 供台第二批91萬劑BNT疫苗 預計一周後啟運 - 兩岸 - 旺報 殲20至少列裝150架 中共空軍宣布跨入戰略空軍門檻 - 兩岸 承認阿富汗新政府？陸外交部引用毛語錄稱互不損害 - 兩岸 - 旺報 開學首日 成都家長一字排開校外暗中觀察成奇景 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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