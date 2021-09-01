新生開學，家長一字排開隔牆暗中觀察成為奇景。（截自影片）

新生開學，家長一字排開隔牆暗中觀察成為奇景。（截自影片）

開學第一天，在四川成都，新生上學家長似乎不太放心，送孩子進學校後，眾多家長紛紛留在學校門口外，透過外牆的縫隙貼牆「暗中觀察」子女在校內的情況，被形容開啟了「見縫插針」模式，家長團透過縫隙察看成為特殊風景。「新生家長貼牆暗中觀察」的影片中在網路上傳開後，引起眾多家長們的共鳴。

網民留言：「一年級的家長都一樣」、「半年前我就是這樣」、「恨不得鑽進縫裏」、「像極了一年前的我」、「可憐天下父母心」。