鳳小岳今出席活動時透露失去二寶的心情。（粘耿豪攝）

鳳小岳7日出席英國茶品牌唐寧茶調飲活動，是他上月宣告痛失9個月未出世的二寶後，首度公開露面。他坦言發生憾事對自己與太太、兒子都不容易，「太太有休養身體，新聞出來時大家那麼關心，我也感受到很多溫暖。生命本來就充滿變數，這提醒我和太太要放慢腳步，重新體悟自己想要什麼」。

鳳小岳透露，事發後和家庭關係更緊密，「太太比我堅強，男性要經歷很大的心理動盪，但女性是身體上的改變，而且透過自己的身體面對死亡這件事，是非常偉大的」。他與太太也不急著把孩子「生回來」，「我們達成的共識是先花點時間做自己想做的事，要再做的話，2人一定要健康、快樂的狀態，不是背著痛苦或試圖彌補。老天爺有自己的安排，我們看得很開，經歷這次也對生命的體會有些收穫。」

談到新北幼兒園疫情再度爆發，作為家長的鳳小岳難免擔心，他的5歲兒子「小木耳」也開始上學，不過基本防疫做足外，其他就交給命運，「他學校在北投山上，所以現在可能狀況還好，我覺得疫情自己能夠做的之外，運氣差這種事情就很難說了......很多事情不是在我們掌控之內，台灣（防疫）已經做了非常出色，很多朋友在美國或英國是一整年（封城）。」

他近來開始忙著宣傳新劇《華燈初上》，今天也在唐寧茶調飲大賽獻出調飲設計處男秀。原來他從小跟爸媽一起學喝茶，在耳濡目染下，讓他養成愛喝茶習慣。他透露，現在則是變成早上起來會喝茶，還自嘲：「我在家是泡老人茶掛的！」還因為太愛喝茶而常跑牙醫診所洗牙，他笑說：「平常甚麼茶我都愛，我就是愛喝茶！」